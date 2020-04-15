 

Кремль не стал связывать случаи халатности медиков с оценкой работы губернаторов

15.04.2020, 15:53, Новости дня

Частные случаи халатности медработников в регионах не станут основной для оценки деятельности губернаторов по борьбе с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Все столкнулись с общим эпидемиологическим вызовом, и никто не застрахован. Наработан определенный набор мер по минимизации рисков. Эти меры сейчас в регионах и реализуются, и каждый губернатор несет за это ответственность», – передает его слова ТАСС.

Он назвал отдельные случаи халатности в регионах возмутительными, в том числе со стороны медработников. В то же время он заверил, что такие случаи не могут лечь в основу оценки работы губернаторов.

«Нет, не могут. Президент не может заменить голову, врачу, который так поступил», – сообщил Песков.

В понедельник президент Владимир Путин заявил, что в случае с коронавирусом что-то не будет вовремя доделано, то он будет рассматривать это как преступную халатность.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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