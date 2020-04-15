На поддержку безработных в Москве выделили 7 млрд рублей

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15.04.2020, 15:53, Новости дня

Москва дополнительно выделила 7 млрд рублей на поддержку потерявших работу жителей города, сообщил столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.

«На поддержку потерявших работу москвичей город дополнительно выделил уже 7 млрд рублей. Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Для получения поддержки жителям города нужно встать на биржу труда онлайн, оставить реквизиты. После этого в течение 3-5 дней на карту выплата в размере 19,5 тыс. рублей.

«Также в Москве действуют меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми, для малого и среднего бизнеса», – отметили в штабе.

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс.774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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