В Германии назвали неприемлемыми меры США против «Северного потока – 2»

15.04.2020, 15:48, Новости дня

«Северный поток – 2» необходим Европе, поскольку он позволит получать больше газа, а санкции США против него неприемлемы, сообщил глава комитета по вопросам экономки и энергетики немецкого парламента Клаус Эрнст.

«Северный поток – 2» важен уже хотя бы потому, что по нему можно доставлять в Европу дополнительные объемы газа. Германии и Европе самим решать, у кого покупать газ, и это не зависит от кризиса вокруг коронавируса. Экстерриториальные санкции США против предприятий, в том числе европейских, которые участвуют в строительстве проекта, неприемлемы и требуют жестких ответных мер со стороны Европы. К примеру, санкций против американского фрекингового газа», – сообщил Эрнст, передает ТАСС.

По его словам, энергетическое партнерство – положительный сигнал для отношений РФ и Германии. «Нужно эти отношения развивать, чтобы сглаживать конфликты», – подчеркнул парламентарий.

После событий на Украине и в Крыму отношения РФ и Запада ухудшились, напомнил Эрнст.

«Однако целесообразность западных санкций, спустя пять лет, оказалась под серьезным вопросом», – отметил он.

Политик добавил, что санкции мешают развиваться экономическим отношениям РФ с ЕС. РФ замещает импортные товары собственным производством и наращивает торговлю с Китаем, сказал депутат. Это не отвечает интересам ЕС, поскольку «сильная Европа может быть только с вовлечением России».

В то же время Германия нуждается в поставках газа из России, его нельзя заменить американским из-за высокой стоимости и неэкологичности, подчеркнул Эрнст.

Парламентарий отметил, что Германия должна полностью перейти на альтернативные источники энергии. «Но и это могло бы стать в будущем рынком для России», – заключил он.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон, по которому на компании–подрядчики по строительству «Северного потока – 2» накладываются санкции. В результате швейцарская компания Allseas объявила о приостановке строительства.

Россия вынуждена сама вести строительство, для этого к Европе приближается судно «Академик Черский».

Газета ВЗГЛЯД писала, как нефтяная война поможет «Северному потоку – 2».