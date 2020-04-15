ОКР представит позицию в CAS по делу ВАДА и РУСАДА до конца апреля

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15.04.2020, 15:48, Новости дня

Адвокаты представят позицию Олимпийского комитета РФ (ОКР) по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до конца апреля. Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Большинство участников настроены позитивно по отношению к России. Поэтому сейчас время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу, чтобы закрыть этот вопрос. Со сдержанным оптимизмом смотрим на это», – сказал Поздняков, передает ТАСС.

«Позицию ОКР наши адвокаты представят в CAS до конца апреля, в соответствии с графиком», – добавил глава ОКР.

Кроме того, по мнению Позднякова, у ОКР только укрепилась позиция по отстаиванию в CAS прав наших спортсменов.

«ОКР будет отстаивать в CAS непоследовательность наложения санкций, предложенных исполкому WADA. Для нас является приоритетом право российских спортсменов выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа для участия в Играх. Эта позиция только укрепилась. Мы уверены, что те предложения, которые прозвучали от наших коллег из WADA, они в общем и целом не отражают положения Олимпийской хартии, в которой четко сказано, что Олимпийские игры – это соревнования между спортсменами», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

Напомним, слушания дела между ВАДА и РУСАДА в CAS изначально перенесли на июнь.

Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. Не добившись соглашения в споре с РУСАДА, дело отправили в Спортивный арбитраж.



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