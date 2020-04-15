Скандалы: Особенности карьеры Елены Дружининой

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15.04.2020, 15:42, Разное

Михаил Мишустин назначил советника ректора Тюменского госуниверситета замглавы Минобрнауки

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил пресс-секретаря Тюменского государственного университета Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Согласно данным с сайта Тюменского государственного университета, госпожа  Дружинина является советником ректората ТюмГУ по стратегическим коммуникациям в Москве, спецпредставителем Западно-Сибирского научно-образовательного центра, а также пресс-секретарем вуза. Но сейчас информация о ней удалена с сайта вуза. Общий стаж  работы Дружининой составляет 15 лет.

В 2013 году Дружинина  окончила The London School of Public Relations, прошла усиленную подготовку для пресс-секретарей вузов «Вузы. Коммуникации», а в 2011–2012 годах неоднократно принимала участие в EURASIAN MARKETING WEEK. В 2013 году она вошла в ТОП-100 самых выдающихся молодых людей Тюмени, заняв 45 место.

Елена Дружина/VK

В конце марта стало известно о том, еще один тюменец попал в команду Фалькова. Андрей Омельчук назначен  заместителем министра науки и высшего образования РФ. С 2008 по 2016 год занимал должности замначальника финансово-экономического консалтингового центра, помощника проректора по экономике и финансам, начальника финансово-экономического управления, директора экспертно-аналитического центра Тюменского индустриального университета.

Напомним, Валерий Фальков был назначен на пост министра науки и высшего образования 21 января 2020 года. Сейчас еще одним сибиряком в федеральном ведомстве стало больше.



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