 

Правительство расширило “Доступные кредиты” для поддержки микро- и малого бизнеса

15.04.2020, 15:40, Новости дня

Правительство расширило программу “Доступные кредиты “5–7–9” для поддержки микро- и малого бизнеса во время эпидемии коронавируса. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 апреля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Как отметил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, расширение программы позволит получать государственную финансовую поддержку субъектам любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Среди других изменений:

увеличение максимальной суммы кредита до 3 млн грн;
расширение целей, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства);
обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него;
для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до девяти месяцев;
кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 – скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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