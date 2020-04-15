Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады

15.04.2020, 15:40, Новости дня

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил внеочередное пленарное заседание парламента на 16 апреля. Об этом сообщил сайт Рады.

Заседание начнется в 13.00.

В повестку дня внесены такие вопросы:

законопроект о ратификации соглашения о гранте Европейского инвестиционного банка;

законопроект (второе чтение) о внесении изменений в регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры;

законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине;

законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей

законопроект (второе чтение) об оборонных закупках (№ 2398-д).

Законопроект о регламенте №1043 был принят в первом чтении в сентябре 2019 года. Документ среди прочего меняет процедуру рассмотрения поправок, которые не были учтены профильным комитетом при подготовке законопроекта ко второму чтению. Предлагается, чтобы такие поправки рассматривались только по отдельному решению парламента.

Это позволило бы сократить время на рассмотрение законопроекта №2571-д о невозвращении национализированных банков, который был принят в первом чтении 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение национализированного “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому, пояснял нардеп от “Слуги народа” Никита Потураев.

Ко второму чтению законопроекта №2571-д народные депутаты подали более 16,5 тыс. поправок. Без их рассмотрения вынесение документа на голосование невозможно.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в течение двух недель после принятия законов о рынке земли и о банках Украина может получить $1,5–2 млрд заимствований от МВФ, а общая сумма помощи увеличена до $8 млрд. С учетом помощи от Всемирного банка и других доноров Украина может рассчитывать на $10 млрд.