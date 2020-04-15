В Полтавской области зафиксирована первая смерть от коронавируса

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15.04.2020, 15:40, Новости дня

В Полтавской области зарегистрирована первая смерть, вызванная коронавирусом. Об этом в Facebook 15 апреля сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

“Умер мужчина 84 лет, который заболел 3 апреля. За помощью к врачам он обратился только 13 апреля. Был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение. ПЦР-тест на коронавирус дал позитивный результат”, – рассказал он.

Друзі, починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом. Помер…

Posted by Віталій Малецький on Teisipäev, 14. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.

Как свидетельствует система мониторинга распространения коронавирусной инфекции Совета нацбезопасности и обороны Украины, до этого момента в Полтавской области не было ни одного случая смерти от коронавируса. Всего в регионе подтверждено 27 случаев заражения, трое пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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