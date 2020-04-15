Из ЦСКА в НХЛ. Романов собрался в “Монреаль Канадиенс”

15.04.2020, 15:35, Новости дня

Игрок обороны молодежной хоккейной сборной РФ и столичного ЦСКА Александр Романов не собирается продлевать контракт с клубом и рассчитывает отправиться в заокеанскую НХЛ в команду "Монреаль Канадиенс". Канадцы выбрали защитника под 38-м номером на драфте 2018 года.

Срок действующего контракта молодого хоккеиста с ЦСКА истекает 30 апреля, напоминает РИА Новости. Выигравший в составе российской "молодежки" серебряные медали чемпионата мира-2020 оборонец, по сообщениям инсайдеров, намерен попробовать себя в составе "Канадиенс".