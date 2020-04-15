Российские ветераны просят перенести Парад Победы

15.04.2020, 15:35, Новости дня

Российские ветеранские организации направили президенту обращение с просьбой перенести Парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, чтобы провести его в тот день, когда ситуация с распространением коронавируса COVID-19 нормализуется. Подписи под обращением поставили руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил, а также Общественной организации ветеранов вооруженных сил. Решение о переносе, считают они, было бы сложным, но справедливым, отмечает телеканал "Россия 24", и стало бы проявлением уважения к ветеранам, военнослужащим и всем гражданам страны.

Учесть эпидемиологическую ситуацию просит глава думского комитета по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов.

"Праздник Победы имеет большое значение для всего российского народа и особенно для участников Великой Отечественной войны, которых осталось мало. Этот праздник должен быть грандиозным и запоминающимся, — пояснил Владимир Шаманов. — Поэтому мы и предложили перенести его на более позднюю дату".

Кроме подписи Шаманова под обращением к Владимиру Путину подписались глава Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков и председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов.

Они подчеркнули, что в 2020 году обеспечить 9 мая гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно.

"От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников", — подчеркивается в обращении.

Шаманов, Ермаков и Епифанов добавили, что решение о переносе парада послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, отмечающим День Победы как главный праздник России.