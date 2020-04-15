 

Подготовка к Параду Победы: в подмосковную Кубинку прилетела военная авиация

15.04.2020, 15:35, Новости дня

Военные самолеты и вертолеты, которые участвуют в Параде Победы 9 мая, прилетели на аэродром в подмосковной Кубинке. Всего в торжествах Вооруженные силы РФ задействуют 298 летательных аппаратов, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Ранее в Кубику приехали авиационные специалисты, которые занимаются обслуживанием боевых машин. 9 мая в небе над столицей можно будет увидеть истребители Су-30 и Су-35, бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28.

Кроме того, в Параде примут участие перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и истребители пятого поколения Су-57.



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