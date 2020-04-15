МВД опровергло рост преступности в РФ на фоне коронавируса

15.04.2020, 15:30, Новости дня

Криминогенная обстановка в РФ в условиях распространения коронавируса остается стабильной и контролируемой, информирует пресс-служба МВД России.

«В связи с появлением публикаций с различными версиями и прогнозными оценками о влиянии эпидемиологической ситуации на уровень и структуру преступности в России, МВД РФ информирует: анализ статистических сведений о состоянии преступности за январь – март 2020 года свидетельствует о том, что оперативная обстановка в стране продолжает оставаться стабильной и контролируемой», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД.

В ведомстве отметили, что число зарегистрированных убийств и покушений на убийства по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 4,9%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 3,3%.

Также значительно меньше зафиксировано разбоев – на 22,4% и грабежей – на 8,4%. Отмечено снижение количества фактов присвоения или растраты – на 1,7% и умышленных поджогов – на 1,5%.

Кроме того, по сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийства на 1,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 5,1%, разбоев – на 11,3%, грабежей – на 12,4%. При этом число мошенничеств возросло на 48,5%,

МВД фиксирует значительный рост киберпреступлений в России, за первый квартал их число выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Продолжает оказывать существенное влияние на криминогенную ситуацию киберпреступность. Количество IT-преступлений выросло на 83,9%, а удельный вес таких деяний достиг 19,9% от общего числа», – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует рост преступности в России, но призывает не сгущать краски.