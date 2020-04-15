В ВОЗ заявили о возможной потере 14% бюджета после решения Трампа прекратить взносы

15.04.2020, 15:30, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может потерять более 14% своего бюджета из-за отказа президента США Дональда Трампа финансировать организацию, следует из данных ВОЗ.

Согласно статистике, в 2018-2019 году США выплатила ВОЗ 553,1 млн долларов, что составляет 14,67% бюджета организации на различные программы. Из этой суммы 101,5 млн пошли на финансирование штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, 151,2 млн – на поддержку программ ВОЗ в Африке и 201,1 миллиона – в восточную часть средиземноморского региона, передает РИА «Новости».

Наибольшая часть американской финансовой поддержки была направлена на программы ВОЗ по искоренению полиомиелита.

Вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации, является Фонд Билла и Мелинды Гейтс. За ним следует Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации с 8,39%.

Среди государств по количеству финансирования ВОЗ на втором месте находится Великобритания (293,5 млн долларов или 7,79% бюджета), замыкает тройку стран-лидеров Германия (292,1 млн долларов или 5,86%).

Напомним, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео обвинил ВОЗ в невыполнении работы по коронавирусу. Россия призвала США воздержаться от атак на ВОЗ.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что ВОЗ – структура ООН, поэтому государства-члены платят небольшие отчисления в ее бюджет. Однако их доля невысока – 17% от общей суммы денег, в том или ином виде доступных ВОЗ. А вот 77% из них – это добровольные взносы, причем от кого угодно – стран, компаний, фондов, например.