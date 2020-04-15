Политолог рассказал о намерении НАТО сдержать РФ

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15.04.2020, 15:30, Разное

Североатлантический альянс собирается усилить собственное военное присутствие в Черном море и сдерживать РФ. Такое заявление сделал политолог Андрей Кошкин, объяснивший задачи НАТО в период пандемии коронавируса.
Как ранее отметил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, военно-политический блок сотрудничает с Грузией и Украиной. Также альянс станет оказывать поддержку союзникам в противодействии коронавирусу. Завкафедры политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин охарактеризовал нынешнюю обстановку на территории Европы «своеобразной», а предпринимаемые Столтенбергом шаги объяснил необходимостью активнее показывать себя и заявлять о востребованности НАТО. По словам отечественного политолога, генсекретарь организации рассказал всему миру о ее готовности выполнять новые задания, несмотря на пандемию опасной инфекции, а также в своих заявлениях отметил, члены блока готовы заниматься сдерживанием России, особенно в пределах Черного моря.

Андрей Кошкин напомнил о реакции генерального секретаря на критику со всех уголков Старого света о том, что ничего не предпринимается для решения проблемы с пандемией. Слова руководителя блока обязаны характеризовать готовность НАТО к вызовам разного характера. Однако прежде всего альянс отменил всевозможные военные мероприятия, в частности, переброски солдат американской армии в Европу.

Взаимодействие НАТО с Украиной и Грузией политолог связал с тем, что этот фактор является чувствительным для Москвы. Вашингтон якобы намеревался подтянуть Североатлантический альянс в сторону Евразии для создания плацдарма в центральной части Азии, поэтому не просто так госсекретарь Майк Помпео осуществил ранее ряд дипломатических поездок по Белоруссии, Украине, Узбекистану и Казахстану. Кошкин считает, что нынешняя тактическая позиция связана с попыткой «убрать» Россию из евразийской части, тогда как стратегической является привлечение государств Центральной Азии в определенные программы, которые курируются США, информирует «ПолитЭксперт».



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