 

Беспилотник ВВС Израиля атаковал машину «Хезболлы» на границе с Ливаном

15.04.2020, 15:22, Новости дня

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля атаковал машину, в которой находились командиры шиитской вооруженной милиции «Хезболлы» на сирийско-ливанской границе, сообщил портал «Ан-Нашра».

Машина была обстреляна во время остановке поблизости от КПП «Маснаа». Группа командиров ехала в Сирию, где «Хезболла» воюет на стороне правительственной армии, передает ТАСС.

Убитых среди шиитских бойцов нет.

3 апреля был убит руководитель шиитской контрразведки в Южном Ливане Мухаммед Али Юнес.



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