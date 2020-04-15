У летучих мышей найден еще один тип коронавируса

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15.04.2020, 15:22, Новости дня

Ученые из индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) на фоне продолжающейся пандемии коронавируса обнаружили у обитающих в стране летучих мышей еще один тип коронавируса.

Речь идет о так называемом «коронавирусе летучих мышей» (BtCoV), который был найден в северном штате Химачал-Прадеш, а также популярных среди туристов штатах Керала и Тамилнад, передает РИА «Новости». 

В рамках исследования были отобраны 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов.

По словам сотрудницы Национального института вирусологии Индии доктора Прягья Ядав, опасность этого вируса для здоровья человека пока не изучена. 

«Можно с уверенностью утверждать, что коронавирус летучих мышей никак не связан с вирусом SARS-CoV2, который спровоцировал нынешнюю пандемию», – сказала исследовательница.

Доктор подчеркнула, что в 2018 и 2019 годах у этих же видов летучих мышей обнаруживали вирус Нипах, от которого умирают 70% заразившихся людей.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку также заявил, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Газета ВЗГЛЯД также писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.



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