У летучих мышей найден еще один тип коронавируса

15.04.2020, 15:22, Новости дня

Ученые из индийского совета по медицинским исследованиям (ICMR) на фоне продолжающейся пандемии коронавируса обнаружили у обитающих в стране летучих мышей еще один тип коронавируса.

Речь идет о так называемом «коронавирусе летучих мышей» (BtCoV), который был найден в северном штате Химачал-Прадеш, а также популярных среди туристов штатах Керала и Тамилнад, передает РИА «Новости».

В рамках исследования были отобраны 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов.

По словам сотрудницы Национального института вирусологии Индии доктора Прягья Ядав, опасность этого вируса для здоровья человека пока не изучена.

«Можно с уверенностью утверждать, что коронавирус летучих мышей никак не связан с вирусом SARS-CoV2, который спровоцировал нынешнюю пандемию», – сказала исследовательница.

Доктор подчеркнула, что в 2018 и 2019 годах у этих же видов летучих мышей обнаруживали вирус Нипах, от которого умирают 70% заразившихся людей.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на британскую разведку также заявил, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру якобы могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане.

Газета ВЗГЛЯД также писала о панголинах, которые, предположительно, могли передать людям новый коронавирус.