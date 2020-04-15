Мурманский губернатор объяснил вспышку коронавируса в регионе

15.04.2020, 15:16, Новости дня

Источником заражения рабочих на промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в поселке Белокаменка под Мурманском, где заболели 206 человек, мог стать житель Киргизии, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Источником потенциальным, предполагаемым, по нашему мнению, по результатам расследования, стал житель Киргизии, данные разглашать не могу», – написал Чибис в соцсети Вконтакте.

Он сообщил, что всего на площадке работают 4,6 тыс. человек. 200 человек уже находятся в обсерваторе, у них отрицательные тесты, они проходят профилактическую терапию.

«Мы понимаем, что число зараженных будет расти, мы не боимся массового тестирования, мы не боимся статистики», – добавил Чибис.

Напомним, по мнению экспертов, причиной роста числа заболевших коронавирусом могло стать массовое нарушение самоизоляции две недели назад – во время «шашлычных выходных».

Ранее Мишустин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России. Кроме того, назван последний регион РФ без коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.