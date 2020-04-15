В ВОЗ заявили о дальнейшем росте числа пациентов с коронавирусом в России

15.04.2020, 15:16, Новости дня

Россия находится в фазе роста количества заразившихся коронавирусом, на этой неделе прирост новых случаев инфицирования продолжится, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

Вуйнович заявила, что «эпидемиологическая линия показывает, что это еще фаза роста», передает ТАСС.

«К сожалению, на этой неделе еще будет рост (количества вирус-положительных пациентов в России)», – добавила она.

Напомним, в РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс.774 за предыдущие сутки). Всего в стране зарегистрировано 24 тыс.490 заболевших в 84 регионах