 

Готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму

15.04.2020, 15:16, Новости дня

Российская контрразведка пресекла деятельность украинской агентурной группы, в Крыму задержаны украинские разведчики, которые пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян, информирует ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Республики Крым пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан», – передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что контрразведка пресекла деятельность агентурной группы, которая завербована и курировалась полковником Ахмедовым из подразделения украинской военной разведки в Херсоне.

«В состав входили военнослужащая Вооруженных сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и житель Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы», – сообщили в ФСБ.

Указывается, что возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.

«Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу», – сообщили в ФСБ.

В ноябре ФСБ задержала украинскую шпионку в Севастополе.



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