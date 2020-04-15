«Учись, Володя!»: Витас вспомнил о первом знакомстве с Аллой Пугачевой

15.04.2020, 15:09, Разное

Известная российская певица Алла Пугачева 15 апреля отмечает 71-летие. Ее коллега по сцене Витас вспомнил, как впервые познакомился с легендарной Примадонной.

Витас известен своей способностью исполнять песни высоким голосом, он очень хорошо запомнил первую встречу с Аллой Пугачевой. Так, им удалось впервые увидеться в 2000 году на передаче «Рождественские встречи». Тогда эстрадная звезда поинтересовалась у Витаса, действительно ли он умеет брать высокие ноты, на что получила положительный ответ. Примадонна попросила собеседника продемонстрировать свой талант, что и выполнил певец, который протянул ноту в течение десяти секунд. Знаменитость открыла широко глаза от удивления и похлопала по плечу сидевшего рядом с ней Владимира Преснякова, сказав тому: «Володя, понял, как петь нужно?».

Спустя определенное время Витас снова встретился с Аллой Пугачевой, на этот раз за кулисами. Он надел наряд рыбы и был весь в дополнительных приспособлениях в виде неких антенн и шлема на голове. Тогда популярная исполнительница назвала его жертвой имиджа. Вместе с российской звездой артист выступил на сцене зала «Россия», а далее их пути пересекались в студии передачи «Привет, Андрей!» Малахова. Витас охарактеризовал Пугачеву как доброжелательную и теплую в общении, которая неоднократно давала ему те или иные рекомендации. Ее певец считает единственной неповторимой и великой певицей в России, передает «Телепрограмма».