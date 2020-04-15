В Госдуме высказались об идее ввести продуктовые карточки в период карантина из-за коронавирусе

15.04.2020, 15:09, Разное

На территории РФ нет какой-либо надобности вводить продуктовые карточки, власти делают все возможное для поддержки людей. С таким заявлением выступил первый замглавы комитета отечественного парламента по труду и соцполитике Михаил Тарасенко.

По мнению Михаила Тарасенко, нет никакой необходимости вводить продовольственные карточки на нынешнем этапе развития ситуации в пределах государства. Чиновник добавил, представители Госдумы утвердили документ, согласно которому пройдет ускорение процедуры признания граждан безработными и даст им возможность получать материальные выплаты. Так, информация о потере человеком работы на протяжении двух суток передается в центр занятости и Пенсионный фонд, что поможет им пользоваться пособием не ниже прожиточного минимума. Михаил Тарасенко уверен, что в такой ситуации внедрение продуктовых карточек будет мешать, к тому же данное серьезное мероприятие нелегко реализовать.

До этого российские бизнесмены отметили, что в РФ необходимо ввести карточки на получение гражданами продовольствия. Эту помощь нужно предоставлять людям, потерявшим работу из-за мер карантина по причине распространения пандемии коронавируса нового типа. Инициаторы уверены, питание смогли бы получить те лица, чьи доходы заметно уменьшились.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на странице личного сайта, что власти столицы государства, станут вводить новые меры поддержки ориентируясь на ситуацию с Covid-19, жителям мегаполиса, оказавшимися в тяжелой ситуации. Например, дополнительные выплаты получат горожане, обладающие правом на материнский капитал и на ребенка до трех лет включительно, а также будут увеличены пособия на детей возрастом от трех до семи лет и пособия по безработице.