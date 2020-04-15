 

Учёные: карантин понадобится периодически возвращать до 2022 года

15.04.2020, 15:06, Разное

Однократное введение режима изоляции не остановит новый коронавирус. Повторные периоды карантина потребуется до 2022 года, чтобы предотвратить переполнение больниц. Ученые из Гарвардского университета считают, что их выводы применимы к странам с умеренным климатом. Их исследование опубликовано в Science.

Ученые провели компьютерное моделирование, в котором учли различные известные данные о распространении нового коронавируса. Для этой симуляции они предположили, что COVID-19 окажется сезонной болезнью: передача вируса будет менее активной летом. Но остаются факторы, которые до сих пор неизвестны, например, остается ли после перенесенной болезни стойкий иммунитет.

Исследователи считают, что в течение ближайших двух лет потребуются периодическое повторное введение периодов социальной изоляции. Согласно их расчетам, однократного карантина будет недостаточно, больницы могут снова оказаться переполненными. В этих выводах ученые исходят из пропускной способности лечебных учреждений в США.

Чтобы определить, когда требуются повторные карантинные меры, потребуется массовое тестирование людей на коронавирус. Длительность и интенсивность изоляции может быть снижена в случае разработки эффективного лечения или вакцины.



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