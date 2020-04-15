Лев Гудков: «Путин уходит от ответственности везде, где только можно»

15.04.2020, 15:06, Новости дня

Более двух третей (75%) россиян убеждены, что президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров, крупных предпринимателей силовиков. При этом силовики (37%) впервые уступили здесь лидерство представителям бизнеса (38%).

Таковы результаты социологического исследования «Левада-центра, обнародованного накануне на сайте организации.

Согласно опросу, отношение россиян к Путину также идет по нисходящей. Доля тех, кто в сумме положительно относится к президенту, сократилась до 29%. Эта тенденция прослеживается в течение последних лет. В марте 2015 года Путину, например, симпатизировали 47 %. В то же время нейтральные оценки остались практически без изменений: 60% (на процент меньше, чем полгода тому назад).

Серьезнее уменьшилось число респондентов, уважающих Путина за проводимую им внешнюю политику – 12%. Это минимум с 2013 года (пик пришелся на 2016 год – 22%). И, напротив, максимально за последние шесть лет (9 до 11%) увеличилась доля тех, кто полагает, что президент не справляется с руководством страной.

Русская служба «Голоса Америки» поговорила о результатах исследования с директором «Левада-центра» Львом Гудковым.

Виктор Владимиров: Как вы оцениваете итоги опроса, какие основные выводы из него напрашиваются?

Лев Гудков: В первую очередь заметно действительно общее снижение привлекательности Владимира Путина как политика. Первый пик его популярности выпал на период 2008 – 2009 годов, время войны с Грузией и остаточных следов экономического подъема. А второй пик пришелся на пору аннексии Крыма. После этого идет очень устойчивое снижение популярности и одобрения президента, размывание его позитивного образа. Что интересно – немножко поменялись представления людей о том, чьи интересы Путин выражает. Раньше люди исходили из того, что он опирается преимущественно на две когорты – силовиков и олигархов, и соответственно печется об их интересы. Сегодня чуть большее число людей считают, что Путин выражает в первую очередь интересы именно олигархов. Силовики уступили им первенство.

В.В.: С чем это, по-вашему, связано?

Л.Г.: Это связано с аферой (Игоря) Сечина (главы «Роснефти» – В.В.), приведшей к разрыву сделки с ОПЕК+ и обрушению цен на нефть, а также резким ухудшением экономической ситуации в стране, ростом девальвации, падением покупательной способности, снижением доходов граждан и общим недовольством людей. Вся эта история с выходом России из соглашения с ОПЕК+ получила очень широкое освещение – не на федеральных каналах, разумеется, а в социальных сетях и вызвала негодование некомпетентностью действий российской стороны и покровительством Кремля таким корпорациям, как «Роснефть».

В.В.: А как повлияли на отношение к Путину ситуация с коронавирусом в стране и его телеобращения по этому поводу?

Л.Г.: Трудно сказать, мы только после 20 апреля запустим соответствующий опрос. Но думаю, что это не слишком повлияло. Потому что для людей уже давно совершенно очевидно, что Путин уходит от ответственности везде, где только можно, перекладывая ее на другие уровни власти – губернаторов, правительство. А сам, в общем, занимается популистской риторикой и выглядит довольно беспомощно. Скорее, тут проявляется инерция, связанная с обнулением президентских сроков, предстоящими изменениями в Конституцию, и его желание остаться пожизненным президентом. Так бы это, наверное, воспринималось относительно спокойно. Однако на фоне чрезвычайной ситуации и принуждения населения к режиму самоизоляции, вызывает острое раздражение. Политически это никак не артикулируется и не связывается ни с какими партиями или общественными силами. Поэтому то, что мы фиксируем, просто плавное снижение позитивного отношения к Путину. Его популярность, привлекательность и значимость неуклонно падают.

В.В.: Каков сегодня спектр сторонников и противников Путина?

Л.Г.: Основа нынешней политической конструкции – категория людей индифферентных и отчужденных от политики. Ядро путинского электората составляют люди провинциальные, с не очень высоким уровнем образования, наиболее пожилые и чиновничество разных мастей. Против или негативно оценивает Путина прежде всего молодежь. Причем, негативное отношение молодежи к нему становится все более заметным, и от замера к замеру эта группа растет.

В.В.: А насколько хрупка или, наоборот, крепка другая конструкция – около 60 % людей, сохраняющих условный нейтралитет по отношению к президенту?

Л.Г.: Это как раз очень устойчивая вещь. Во всех авторитарных режимах это базовое отношение к власти. Люди считают, что повлиять на нее они не могут. Поэтому при всей декларативной лояльности относятся к политике и соответственно к политикам с достаточной долей отчужденности, и, в общем, равнодушны к тому, что происходит на политической сцене, считая, что это их не касается. Они не видят причинно-следственной связи между тем, какие решения принимает власть, и своей повседневной жизнью.