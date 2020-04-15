В Северной Каролине прошел митинг против запрета на выход из дома

15.04.2020, 15:06, Новости дня

Более 100 человек вышли на акцию протеста в центре столицы Северной Каролины, Роли, потребовав возобновить экономическую деятельность в штате.

Участники заявляли о неконституционности указа губернатора Роя Купера о введении карантина, которое, по их мнению, убивает малый бизнес в штате.

По крайней мере одному участнику акции, 51-летней Монике Фейт из Холли-Спрингс, были предъявлены обвинения в нарушении указа.

Когда офицер полиции Роли потребовал от нескольких демонстрантов сохранять дистанцию в 2 метра друг от друга, шум заглушил его голос.

«Мы нарушаем приказ товарища Купера, – заявил Леонард Харрисон из Мебена, одетый в рубашку из американского флага. – Меня могут сегодня посадить – ну и пусть! Нам, жителям Северной Каролины, нужно вернуться к работе».

Протест был организован частной группой в Facebook ReopenNC, которая была организована на прошлой неделе и выступает за то, чтобы люди самостоятельно принимали решение о необходимости оставаться дома, чтобы избежать инфицирования COVID-19 на фоне распространения пандемии по всему миру. По состоянию на вторник, в группе состояло более 28 тысяч человек.