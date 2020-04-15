 

В России упали цены на бензин

15.04.2020, 15:05, Разное

В период с 5 по 12 апреля во многих регионах России зафиксировали снижение розничной стоимости бензина. Об этом сообщает Центральное диспетчерское управление Топливно-энергетического комплекса.

Заметнее всего топливо подешевело в Сибири. Так, в республике Алтай и Алтайском крае цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 40-45 копеек. В Красноярском крае стоимость уменьшилась на 13-25 копеек, Кемеровской области – на 12-20 копеек, в республике Тыва – на 12-15 копеек. В Хакасии Аи-92 упал в цене на 55 копеек, сообщает “Царьград”.

В среднем по России стоимость бензина Аи-92 снизилась на четыре копейки – до 43,04 рубля за литр, Аи-95 уменьшилась на три копейки – до 46,1 рубля за литр.

Как отмечает “Интерфакс”, падение цен на топливо – крайне редкое явление. Причиной тому экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также снижение стоимости нефти.



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