 

В Москве автомобили водителей без цифровых пропусков планируют отправлять на штрафстоянку

15.04.2020, 14:57, Разное

В Москве полиция будет отправлять на штрафстоянку автомобили водителей, которые выехали без цифрового пропуска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данные о таких машинах будет поступать в ГИБДД и в случае повторной остановки автомобиль нарушителя отправят на штрафстоянку. ТАСС уточняет, что такие меры пока только планируют принять в будущем.

Агентство утверждает, что эту информацию журналистам ТАСС подтвердили сотрудники Госавтоинспекции, которые дежурят на въездах в столицу. При этом они не смогли ответить, как в этом случае быть водителям, которым не нужны пропуска.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников говорил, что с 15 апреля протоколы на водителей без пропусков смогут составлять несколько раз за день, если те продолжат ездить по городу без соответствующего разрешения. Сумма одного такого штрафа составит 5 тысяч рублей.

По информации «Коммерсанта», определять нарушителей режима самоизоляции на дорогах в столице будут 2,5 тысячи камер. Однако Шапошников заявил, что дорожные камеры не могут вычислять автомобилистов без цифровых пропусков. По его словам, они продолжают фиксировать лишь нарушения ПДД и «не более того».

С 15 апреля сотрудники ГИБДД на всех въездах в Москву начали проверять спецпропуска водителей, из-за чего там образовались пробки. Автомобилистов без пропусков разворачивают, однако протоколы на них не составляют, передает ТАСС.

Источник: Новая газета



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