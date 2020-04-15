 

Депутат заявил о спасении республики Алтай от коронавируса благодаря «принцессе Укока»

15.04.2020, 14:53, Новости дня

Мумия знаменитой алтайской «принцессы Укока» оберегает республику Алтай, которая осталась единственным регионом РФ без выявленных случаев коронавируса, сообщил член госсобрания Алтая Ержанат Бегенов.

«Власти республики Алтай сработали на опережение и заранее ввели режим самоизоляции, ограничили границу с соседними регионами и с Москвой – это позволяет избегать заражения. Но самое главное, коренной народ считает, что нас оберегает от вируса знаменитая алтайская «принцесса Укока», которую почитают и любят алтайцы», – передает его слова РИА «Новости».

Речь идет о мумии женщины, найденной экспедицией археологов в 1993 году в кургане скифского времени на алтайском плато Укок. Возраст находки – более 2,5 тыс. лет. При этом мумия не является принцессой, и принадлежит другому этническому населению, не алтайцам.

Отметим, что республика Алтай осталась последним регионом России, где до сих пор не выявлено коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о борьбе с COVID-19

11.02 / Правительство проработает вопрос компенсации за бесплатный доступ к значимым сайтам

16.02 / Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

11.02 / Иран счел иск Канады на 1 млрд долларов за сбитый самолет «не имеющим оснований»

09.04 / СТРАНА – украинцы проявляют чудеса смекалки для обхода карантина

20.02 / Трамп назвал имя нового и.о. директора Национальной разведки

19.02 / 5 технологий, меняющих медицину для врачей и пациентов

07.02 / Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

01.04 / В украинских аптеках исчез антималярийный препарат Plaquenil. Ранее некоторые страны заявили о его эффективности при COVID-19

23.03 / Спортсмены по всему миру начали отказываться от участия в Олимпиаде-2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска