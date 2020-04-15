Исследователи обнаружили в коре сосны целебное вещество

15.04.2020, 14:53, Разное

До недавнего времени фитотерапевты предполагали, что лечебным эффектом в сосне обладают исключительно хвоя и почки. Тем не менее, недавнее исследование специалистов показало: кора данного дерева также содержит целебные вещества.

Итальянские ученые, представляющие университет в Пескаре, обнаружили в коре сосны антиоксидант пикногенол, уменьшающий боли в суставах и снимающий симптомы остеопороза. Кроме того, с его помощью улучшается циркуляция крови, замедляется процесс тромбоза вен, прекращаются судороги. На данный момент исследователи намерены разработать качественный препарат на основе данного вещества. Их коллеги из США также проанализировали возможности пикногенола, придя к выводу, что он снижает уровень сахара в крови.

Антиоксидант принесет пользу пациентам, страдающим от хронической венозной недостаточности. Пикногенол поможет легче перенести длительный перелет, а также снимет усталость и избавит от головной боли.