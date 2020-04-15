 

Дело обвиненных в нападении на английских фанатов на ЧЕ-2016 россиян передали в суд

15.04.2020, 14:53, Новости дня

Дело российских болельщиков Павла Косова и Михаила Ивкина, обвиненных в нападении на английских фанатов на чемпионате Европы по футболу в 2016 году, передали в суд, сообщили в генконсульстве РФ в Марселе.

Планируется, что дело рассмотрит суд присяжных, отметили в консульстве, передает РИА «Новости».

Следствие по делу российских болельщиков проходило два года, россияне находятся в разных тюрьмах. Ходатайства о переводе под домашний арест отклонили из-за эпидемии коронавируса.

Перед матчем ЧЕ-2016 между сборными РФ и Англии в Марселе прошли массовые беспорядки и драки между российскими и британскими фанатами до начала встречи в центре города. Также драка продолжилась после финала игры на стадионе и за его пределами.

Около 30 российских болельщиков, проникли в сектор с английскими фанатами.

В 2016 году суд во Франции приговорил трех россиян к срокам от одного до двух лет лишения свободы после беспорядков в Марселе перед матчем Англия – РФ на Евро-2016. Среди приговоренных россиян – Николай Морозов, Алексей Ерунов и Сергей Горбачев.

В феврале 2018 года в Мюнхене по запросу Франции задержали россиян Павла Косова и Михаила Ивкина. Они обвиняются в нападении на болельщиков на матче в 2016 году в Марселе. Косова также обвинили в попытке убийства британца Эндрю Бейча. Обоих подозреваемых передали Франции, их арестовали и поместили под стражу.



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