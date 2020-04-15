Молдавия перенесла празднование Дня Победы

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15.04.2020, 14:53, Новости дня

Молдавия переносит празднование Дня Победы на 24 августа из-за пандемии коронавируса, сообщил президент страны Игорь Додон.

«Исходя из кризисной ситуации, в которой мы оказались, и с учетом введенных властями ограничительных мер, участники заседания единогласно решили, что массовые мероприятия, как-то: Марш Победы – «Бессмертный полк», праздничный концерт, посвященный Дню Победы, – переносятся на 24 августа, в день освобождения Молдовы от фашистской оккупации», – сообщил глава государства в соцсетях, передает ТАСС.

В среду в Росавиации сообщили, что подготовка воздушной части парада Победы началась в Москве. Также тренировки начала морская авиация ЧФ. 



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