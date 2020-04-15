 

В гибких экранах BOE появятся УЗ-датчики отпечатков пальцев Qualcomm

15.04.2020, 14:53, Разное

Рынок получит новые гибкие дисплеи совместного производства компаний BOE и Qualcomm. Данные изобретения получат ультразвуковые датчики отпечатков пальцев 3D Sonic.
Сотрудники американской компании Qualcomm уже начали работу по внедрению технологий фирмы в гибкие OLED-панели BOE. Разработчики из США утверждают, что данное сотрудничество поможет предоставить OEM-производителям более рациональные решения. Представители Qualcomm отметили, в рамках нового взаимодействия специалисты в области технологий смогут больше создавать качественных продуктов с дисплеями OLED, которые обладают подэкранными сканерами 3D Sonic, в сферах интернета вещей и сети пятого поколения.

В руководстве Qualcomm надеются, совместная работа с BOE рационализирует цепочку поставок, поспособствует уменьшению стоимости готовой продукции и расходов на необходимые разработки и исследования. Ее партнеру в результате удастся продавать многочисленным потребителям гибкие экраны с находящимися под дисплеями сканерами 3D Sonic. Все гаджеты коммерческого типа с таким интегрированным решением станут доступными уже во второй половине текущего года.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / «Можно было оперировать, но я побоялась за свое сердце»: Любовь Толкалина рассказала о своей анатомической уникальности

21.03 / Главврач московской больницы Денис Проценко рассказал о пациентах с коронавирусом COVID-19

20.02 / Мнение: За эту песню Шнур тоже начнет оправдываться?

02.04 / Мнение: Ситуация ухудшается

02.04 / Intel анонсировала CPU Comet Lake-H с самой мощной моделью Core i9-10980HK

08.04 / «Жили в машине, но кончился бензин»

18.02 / Звездная пара «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян передумали разводиться

09.03 / Мнение: Некстати!

29.03 / На домашнем карантине Светлана Лобода сняла слип в ванной

12.02 / Ученые: Мыло с триклозаном способно привести к раку и другим проблемам в организме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска