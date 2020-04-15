В гибких экранах BOE появятся УЗ-датчики отпечатков пальцев Qualcomm

15.04.2020, 14:53, Разное

Рынок получит новые гибкие дисплеи совместного производства компаний BOE и Qualcomm. Данные изобретения получат ультразвуковые датчики отпечатков пальцев 3D Sonic.

Сотрудники американской компании Qualcomm уже начали работу по внедрению технологий фирмы в гибкие OLED-панели BOE. Разработчики из США утверждают, что данное сотрудничество поможет предоставить OEM-производителям более рациональные решения. Представители Qualcomm отметили, в рамках нового взаимодействия специалисты в области технологий смогут больше создавать качественных продуктов с дисплеями OLED, которые обладают подэкранными сканерами 3D Sonic, в сферах интернета вещей и сети пятого поколения.

В руководстве Qualcomm надеются, совместная работа с BOE рационализирует цепочку поставок, поспособствует уменьшению стоимости готовой продукции и расходов на необходимые разработки и исследования. Ее партнеру в результате удастся продавать многочисленным потребителям гибкие экраны с находящимися под дисплеями сканерами 3D Sonic. Все гаджеты коммерческого типа с таким интегрированным решением станут доступными уже во второй половине текущего года.