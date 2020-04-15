 

Кэмерон Диас дала новое интервью о материнстве и о том, как проводит карантин

15.04.2020, 14:45, Разное

Звезда “Маски” и “Ангелов Чарли” в последние годы крайне редко дает интервью и, по-видимому, не собирается возвращаться в кинематограф. Но на карантине Кэмерон Диас решила нарушить молчание и поучаствовала в прямом эфире своей подруги и основательницы модного портала Who What Wear Кэтрин Пауэр. В начале разговора актриса со смехом призналась, что давно “не выходила в свет”, а красную помаду (которой решила накраситься специально для эфира) и вовсе не использовала с прошедшего Рождества. По словам Кэмерон, все последнее время она посвящает семье: недавно родившейся дочке и супругу Бенджи Мэддену.

Я в принципе уже давно живу жизнью на карантине, потому что моей дочке три с половиной месяца, и моя жизнь в последнее время крутится вокруг нее и не богата громкими событиями. Но если раньше ко мне хотя бы приходили в гости друзья, то теперь я вообще ни с кем не вижусь. Вообще это довольно мило – чувствовать себя в таком пузыре родного дома, с мужем, ребенком и готовкой. Но, конечно, немного сходишь с ума от того, что никуда нельзя выйти. 

Напомним, 30 декабря 2019 года 47-летняя актриса впервые стала матерью: у нее с супругом, музыкантом Бенджи Мэдденом (5 января 2015 года они сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе), родилась дочь Рэдикс Хлое Уайлдфлауэр (или “полевой цветок”) Мэдден. О своей новой роли Кэмерон отзывается лишь в позитивном ключе:

Мне нравится быть матерью. Это самая-самая лучшая часть моей жизни. И я так благодарна и счастлива за то, что это случилось со мной. И мне так повезло, что я прохожу через все это вместе с Бенджи. До сих пор поверить не могу, что все это происходит со мной. 

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден на прогулке в Голливуде, июль 2019 года

На вопрос о том, как она проводит эти дни, актриса ответила просто:

Я либо готовлю, либо убираюсь, либо слежу за ребенком – либо делаю все это одновременно, что случается чаще всего.  Иногда мне приходится готовить по ночам. Знаю, многие не любят этого… Но я выпиваю немного вина и настраиваюсь на грядущий день. Обычно это происходит так: после того, как мы купаем малышку, ее укладывает Бенджи. Он в этом хорош, просто замечательный отец, мне очень повезло с ним. Он укладывает дочку, а я ухожу на кухню, наливаю себе бокал красного, начинаю готовить, включаю любимое шоу или что-нибудь еще. 

Актриса также “развлекает” себя уборкой: каждый новый день занимается новой комнатой или секцией в доме. С тревожностью, по словам Кэмерон, она борется просто: “Думаю о настоящем и не слишком накручиваю себя. Я существую здесь и сейчас и концентрируюсь на том, что происходит сегодня”. 

Показательно, что за все время разговора с Кэтрин Пауэр Кэмерон ни разу не заговорила о кинематографе – однако намекнула, что в будущем планирует реализовать со своей собеседницей совместный проект. Какой именно – станет понятно только летом. 

Кэмерон Диас



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