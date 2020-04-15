 

В РФ увеличили цены на автомобили Infiniti

15.04.2020, 14:40, Новости дня

Премиальный японский бренд Infiniti увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Размер удорожания составляет 20-115 тысяч рублей в зависимости от моделей и комплектаций. В свою очередь,  популярные седаны Infiniti Q50 и кроссоверы QX50, QX60 и QX80 продаются по обновленному прайсу. Самым низким удорожанием может похвастаться компактный седан Infiniti Q50, который стал дешевле на 20-70 тысяч рублей. Кроме того, кроссовер Infiniti QX60 теперь доступнее на 70-80 тысяч рублей.

Новый внедорожник Infiniti QX80 с учетом удорожания имеет ценники на 95-115 тысяч рублей. Примечательно, предыдущее удорожание автомобилей японского бренда зафиксировали в феврале, однако это не помешало производителю снова обновить прайс для российского рынка.



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