Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил 30 процентов туристических объектов

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15.04.2020, 14:31, Новости дня

Во время пожаров в Чернобыльской зоне, которые бушевали 10 дней, было уничтожено порядка 30% туристических объектов. Однако, как пишет «112 Украина», директор Chernobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что основные туристические локации удалось сохранить.


Reuters

Порядка 30% туристических объектов были уничтожены пожаром в Чернобыльской зоне, который длился 10 дней. Как передаёт «112 Украина», об этом рассказал директор Chernobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

«Более 30 процентов туристических локаций утеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха. Утеряно весьма много сёл полесских», — сообщил Емельяненко.

Вместе с тем, уцелели основные туристические локации, в частности, режимный городок Чернобыль, в котором работают специалисты, военный городок Чернобыль-2, где расположена радиолокационная станция, город Припять.

Компания Емельяненко намерена обратиться к администрации, чтобы попытаться восстановить часть объектов, возможно, даже с использованием современных технологий, таких как добавленная реальность.

Напомним, пожары в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции потушили 14 апреля.

Как напоминает издание, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Выгорела часть Рыжего леса, полностью уничтожены деревянные заброшенные дома в посёлке городского типа Полесское, пеплом покрыта вся территория, включая старое кладбище. Огонь в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции потушили 14 апреля. 



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