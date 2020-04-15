 

Зоопарк в Германии планирует скармливать одних животных другим из-за кризиса

15.04.2020, 14:30, Новости дня

Зоопарк Ноймюнстер в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн может начать скармливать одних животных другим, чтобы продержаться в кризис на фоне пандемии коронавируса, сообщила газета Welt со ссылкой на директора зоопарка Верену Каспари.

Руководство зоопарка разработало экстренный план на случай, если ситуация станет критической. План содержит список с очередностью убоя животных. Так, в последнюю очередь на убой пойдет белый медведь Витус.

«И если – это действительно самый плохой случай – у меня больше не будет денег, чтобы купить корм, или если мой поставщик корма по причине новых ограничений не сможет его поставлять, тогда придется забивать животных, чтобы прокормить других животных», – передает РИА «Новости» слова Каспари.

«Раньше, конечно, можно было попытаться отдать животное другим предприятиям. Но не со всеми животными это так просто», – добавила она. – Если здесь все пойдет совсем плохо и зоопарк придется распустить, я не могу просто запихнуть его в ящик и транспортировать куда-то в другое место. Это не пони… Это крупный хищный зверь, для содержания которого нужны соответствующие сооружения», – отметила директор зоопарка.

По словам Каспари, Ноймюнстер не принимает посетителей и держится исключительно за счет пожертвований.

«Мы не получаем муниципальных денег, и все средства, которые мы до сегодняшнего дня запросили у властей, к нам еще не поступили. Мы сейчас выживаем только за счет пожертвований», – добавила она.

По словам Коспари, другие зоопарки обещали при наихудшем раскладе предоставить зоопарку Ноймюнстер рыбу и мясо.

Ранее немецкое правительство решило ввести строгие карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, немцы должны отказаться от поездок внутри и за пределы страны.

Тем временем, специалисты обнаружили, что коронавирусом могут заболеть животные. Так, у тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке диагностирован коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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