Кононенко предложил свой вариант борьбы с очередями из-за пропусков

15.04.2020, 14:30, Новости дня

Если карту метро можно было бы «заряжать» онлайн, а не вручную через терминал, то на ней бы содержалась информация о пропуске, из-за чего нарушителей просто не пускал бы турникет, сообщил газете ВЗГЛЯД блогер и публицист Максим Кононенко, комментируя утренние очереди в метро Москвы из-за тотальной проверки пропусков.

С 15 апреля в Москве введен обязательный пропускной режим, в связи с чем в метрополитене сотрудники полиции начали проверять всех желающих воспользоваться транспортом. Такой контроль привел к массовым скоплениям людей на входах. Позже власти Москвы пообещали решить данную проблему.

«Конечно, людям нужно сидеть дома. Если есть необходимость доехать куда-то в метро, то нужно все равно соблюдать предписанную еще неделю назад дистанцию в полтора метра, чего никто совершенно не делал. И насколько я видел по всем сегодня опубликованным фотографиям, ни на ком нет ни масок, ни перчаток! То есть люди сами себя подвергают риску заражения», – говорит Кононенко.

Публицист уточняет, что если бы кто-то из пассажиров действительно был обеспокоен нынешней ситуацией, то соблюдал бы дистанцию. Здесь главное показать пример, которому и в последствии начали придерживаться и другие, но никто из людей этого делать не хотел.

Также он отмечает, что в пропускной системе метрополитена есть недоработки. Например, мы не можем просто взять и положить денег себе на карту «Тройка», нужно обязательно пойти в метро и «зарядить» ее через терминал, что, по мнению публициста, является абсолютнейшим идиотизмом.

«Если бы карта метро работала иначе, то на ней просто была бы информация о пропуске, и турникеты не пускали бы людей, которые не получили разрешение. Тогда никакой контроль и не нужен был бы, и всех по-прежнему проверяли бы. Мне кажется, что это вообще сделать очень легко», – считает Кононенко.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов заявил, что очереди в метро образовались из-за того, что не все понимают, как работать в новом режиме пропусков.