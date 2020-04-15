Эксперты объяснили, почему не стоит накрывать кузов автомобиля защитной пленкой

15.04.2020, 14:30, Разное

По мнению некоторых автомобилистов, если надеть пленку на кузов, это защитит его от небольших царапин и повреждений. Кроме того, они считают, что этот способ помогает избежать мелких ДТП на парковке. Эксперты же в корне не согласны с этим, призывая вообще не использовать защитную пленку.

Прежде всего, водитель, в таком случае, столкнется с большим количеством «осложнений». Например, нанесение защитной пленки возможно исключительно на идеальный кузов, у которого нет каких-либо повреждений. Если же под пленкой оказывается участок с дефектом, в подавляющем большинстве случаев начнется коррозия, которая испортит представительный сегмент металла.

Кроме того, не нужно наносить защитную пленку у непроверенного мастера, так как многие из них экономят на качестве услуги: например, на материалах. В заключении специалисты призывают убедиться, что специальный состав совместим с лакокрасочным покрытием и кузовом. На данный момент встречается очень много мастерских, в которых рабочие пренебрегают этой проверкой.