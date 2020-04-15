 

На Украине заявили о десятикратном росте числа безработных

15.04.2020, 14:30, Новости дня

Число зарегистрированных безработных возросло почти в 10 раз по сравнению с количеством, которое было в дни перед введением карантина, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Поручил минэкономики предоставить центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям помощи по временной безработице. По сравнению с периодом до карантина количество обращений в соответствующие службы возросло в десять раз», – написал Шмыгаль в Telegram.

Также он отметил, что правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости.

Накануне президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков заявлял, что число безработных граждан в период карантина увеличилось на 500-700 тыс. человек – до 2-2,2 млн.

На сегодняшний день на Украине 3,7 тыс. человек вирус-положительных. Умерли 108 человека.

Ранее Владимир Зеленский признался, что устал в борьбе с распространением коронавируса. Также он объявил награду за вакцину от коронавируса. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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