 

«Когда мы были молоды…»: Сергей Жуков показал себя на фото в разном возрасте

15.04.2020, 14:30, Разное

Сергей Жуков обнародовал в Instagram-микроблоге коллаж снимков, где он запечатлен в разном возрасте. Демонстрацию кадров из прошлого музыкант сопроводил одной из своих композиций.
Жуков поинтересовался у поклонников, что у них «всплывает в голове», когда они слушают песни «Руки Вверх!». Лично он, судя по архивным фото, переносится в годы своей молодости. 43-летний музыкант собрал коллаж, представив себя в разном возрасте, и сопроводил его хештегом «ностальгия».

Фолловеры с восторгом восприняли публикацию знаменитости и поспешили поделиться собственными ассоциациями, возникающими при прослушивании композиций в исполнении популярной группы «Руки вверх!». Многие, как и Жуков, вспоминают детство и юность, дискотеки под кассетные магнитофоны, некоторые – первую любовь и первый поцелуй.
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Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 15 Апр 2020 в 4:07 PDT



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