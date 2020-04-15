Скандалы: Нефтяной кризис ЦСКА

15.04.2020, 14:25, Разное

Сколько «Роснефть» платит своим хоккеистам в баррелях

Наш хоккей ожидает самый массовый исход хоккеистов в НХЛ за последние годы. После введения потолка зарплат в КХЛ (не более 900 млн. на команду) и роста курса доллара многие контракты хоккеистов с клубами придется пересматривать. Однако ещё больше, чем рубль к доллару, просели финансовые перспективы главного богатея лиги — ЦСКА, который около 10 лет находится под патронажем «Роснефти». Мы подсчитали, как изменилась зарплата ведущих игроков ЦСКА для их основного спонсора после обвала нефти на фондовых рынках.

Сколько черного золота «Роснефть» сегодня должна выплачивать своим игрокам?

Максим Шалунов, нападающий

В начале сезона 2020/2021 хоккеист мог бы каждый месяц покупать только 2546 баррелей нефти по курсу марки Brent. Сейчас — 4263 баррелей.

Сумма контракта — 120 миллионов в год (10 миллионов в месяц).

Для Максима Шалунова оплата бартером стала дешевле почти в два раза. На разницу он мог бы подогнать 7 самых больших нефтевозов от марки «КамАЗ» — НЕФАЗ-96897. В конце марта агент игрока Шуми Бабаев сказал, что Максим попробует свои силы в НХЛ. Скорее всего, он продолжит играть в «Чикаго» — клубе, где начиналась американская карьера Артемия Панарина.

Михаил Григоренко, нападающий

В начале сезона 2020/2021 — 2308 баррелей. Сейчас — 3880 баррелей.

Сумма контракта — 110 миллионов в год (9,1 миллионов в месяц).

Контракт одной из главных звезд армейцев истекает уже 30 апреля. Главный претендент на хоккеиста за океаном — «Миннесота».

Илья Сорокин, вратарь

В начале сезона 2020/2021 — 1902 баррелей. Сейчас — 3197 баррелей.

Сумма контракта — 90 миллионов в год (7,5 миллионов в месяц).

30 апреля, по словам агента, 24-летний голкипер покинет ЦСКА. Новым клубом для него станет вторая команда Нью-Йорка — «Айлендерс», где играет другой наш голкипер Семен Варламов.

Кирилл Капризов, нападающий

В начале сезона 2020/2021 — 1674 баррелей. Сейчас — 2814 баррелей.

Сумма контракта — 80 миллионов в год (6,6 миллионов в месяц).

На то, что после завершения контракта с ЦСКА Кирилл уедет в НХЛ, он сам начал намекать ещё год назад. Права на игрока в системе НХЛ находятся в руках «Миннесоты», где хоккеист может сойтись в одном звене с Михаилом Григоренко. Это далеко не топовая команда заокеанской лиги — придется отвыкать от постоянного статуса фаворита, который у оставался за Кириллом на протяжении последних сезонов.

Иван Телегин, нападающий

В начале сезона 2020/2021 — 1374 баррелей. Сейчас — 2309 баррелей.

Сумма контракта — 65 миллионов в год.

СМИ писали, что у Ивана Телегина был шанс уехать в НХЛ летом прошлого года. Но деталей переговоров никому узнать не удалось. Ходила версия, по которой эти новости были запущены специально, чтобы надавить на руководство ЦСКА. Уехать из России в прошлом году Телегину было бы трудно. Для бывшей жены хоккеиста, певицы Пелагеи, Россия — основная страна для гастролей. Однако сейчас «армейский» игрок и певица находятся в разводе.

Всего на зарплаты хоккеистам перед этим сезоном ЦСКА выделил 1,75 миллиардов рублей или 26,2 миллиона долларов. Однако, если в конце августа на них можно было купить 443.927 нефтяных барреля, то сейчас — всего 746.173. Разница — 302.246 бочки, что составляет примерно 41.226 тонны нефти. Эта масса сравнима с грузоподъемностью одного среднетоннажного танкера класса MR. В настоящее время судоверфь «Звезда» как раз работает над тремя танкерами такого класса по заказу «Роснефти».

Забавно, что американский «нефтяной» клуб «Эдмонтон Ойлерс» прельщает россиян ещё меньше. На днях у клуба сорвались договоренности с нападающим Антоном Слепышевым. Он решил ещё на два года все-таки остаться в ЦСКА.

Дмитрий Соколов