Скандалы: «Обезьяна» против «психа»

15.04.2020, 14:25, Разное

Кто выиграл в словесной дуэли Василия Уткина и Владимира Соловьева

Известный блогер Василий Уткин выступил с обращением к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл. «Как тебя много. Хлопотливая тётенька, мерзкая карлица, соловьиный помёт… А меня так мало. Но дело зашло слишком далеко. Я думаю, что нам пора встретиться по правилам Versus Battle. Честного словесного боя. Выходи, попробуй защитить. Нет, не истину, не политику и не экономику – себя. Потому что мне хочется поговорить с тобой не об экономике. И не о перспективах. И не о геополитике, прибежище потерявших любовь своих народов – политиков. Я хочу тебя унизить. Я хочу вернуть тебя на то место, которое ты занимаешь. И я это сделаю.

Как тебя задел один твит, а. И ты точно совершенно зассышь. У тебя нет выхода, ты трус. Ты испугаешься, потому что прекрасно знаешь, что меня учили в тех местах, куда тебя не пускали и на порог. И ты знаешь, как там смотрели на таких, как ты. Это немножко устаревшая песня, но смотрели и смотрим именно так. Вы псы, отдалённая наша родня, мы вас раньше считали добычей. У тебя нет ни единого шанса в честном баттле. Все увидят, чего ты стоишь. Ты не стоишь ничего без этой машины, которая работает на тебя и тратит на тебя наши же деньги. А ты не в состоянии связать двух слов. Не в состоянии найти реальных аргументов. Что ты мне ответил? Что я психически больной? Что у меня синдром Туретта? Подумать только, какое презрение к больным людям. И это в период пандемии, когда заболеть может любой. Значит, по-твоему, больные – это уроды, недостойные внимания. Даже предложил оплатить моё лечение. Оплати лечение Анне Шафран – она пять дней в неделю сидит к тебе левой щекой. У неё лицо скоро станет как у героя «Бэтмена». Купи ей что-нибудь. Ей всё тяжелее и тяжелее. Твоя радиация, твоя ядовитая слюна, которая ядовитее коронавируса, уже проникла глубоко в поры, в мозг. Несчастная женщина. Она сидит и слушает тебя день за днём левым ухом, и дистанция менее полутора метров.

Как же ты убог. Ты испугаешься баттла со мной. Ты, конечно же, найдёшь этому массу объяснений. Но если ты согласишься и если найдётся в этой стране пара людей, которая согласится быть твоими секундантами, знай – я, хранитель тайного огня, служитель пламени Анора! Тёмный огонь не поможет тебе, пламя Удуна! Возвращайся во Тьму! Ты не пройдёшь! А знаешь, почему ты не пройдёшь? Ты пойдёшь – пересасывать. И всего от тебя толку – тьфу», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Михаил Рождественский

Оригинал материала: «Чемпионат»

«Евро-Футбол.Ру», 13.04.20, «Василий Уткин опустил Владимира Соловьева: кто выиграл от бессмысленной дуэли»

На фоне пандемии коронавируса маски были сброшены: футбол стремительно ушёл на задний план, а интересы пользователей сместили свой вектор на новые зрелища. Новости про трансферы, челленджи футболистов, интервью, а также любого рода аналитические материалы потеряли около 78% прежних запросов, уступив своё место двум вещам: бесконечному обсуждению срезаний зарплат игрокам, а также скандалам, причём скандалам отечественным.

Настоящим подарком для спортивных журналистов стали разного рода интервью как футболистов, так и влиятельных медийных персон. И особняком в этом списке вполне можно назвать Василия Уткина – бывшего футбольного комментатора, а сейчас видеоблогера и журналиста.

Цитаты Уткина расхватываются практически всеми СМИ без исключений, ими не гнушаются даже те, кто априори лезть в подобную отрасль был не должен и вовсе. Апогеем всего этого стал словесный конфликт между Василием Уткиным и Владимиром Соловьёвым. Пересказывать подробности их перепалки смысла не имеет: один – оппозиционер, другой – весьма перспективный в прошлом журналист, который на текущий момент уже лишился звания медиатора и не воспринимается так, как это было хотя бы несколько лет назад. Обсуждать, в чём причина и главные проблемы падения Соловьёва – не дело спортивного издания, хочется поговорить о феномене Уткина.

Василий Уткин, как это принято говорить у молодёжи, – очень хороший тролль, которого просто невозможно переспорить на его родном поле. Если попытаться доказать свою точку зрения в споре с Василием, велика вероятность быть посланным всерьёз и надолго, если же что-то получится, то Уткин скажет – это ваша точка зрения, с ней и живите. Это весьма неплохой психологический приём, который очень нравится молодёжной аудитории. Не случайно с каждым новым заявлением популярность бывшего известного комментатора растёт, на него подписываются даже те, кто футболом не интересовался даже по касательной. И многих привлекает в Уткине смелость, заключающаяся в том, что он может прямо говорить то, что, как считают многие, запрещено цензурой. Пообщавшись с рядом людей в возрасте от 20 до 30 лет, я пришла к выводу, что многие просто уверены – за фразы, сказанные Уткиным, в России в лучшем случае сажают или убивают – альтернативы как бы и нет. Поэтому под комментариями к заявлениям Уткина идёт вереница сообщений, восхваляющих его смелость, честность и лидерские качества. Знаете, даже порой тянет про луч света вспомнить, про царство рассказать, да не хочется углубляться в курс школьного предмета.

Уткин, бесспорно, победил в дуэли Владимира Соловьёва, который проиграл уже тогда, когда начал спорить с тем, кто по традиции занимает место над схваткой. Психолог всегда будет выше пусть и подкованного специалиста, раздираемого эмоциональными позывами. И вроде бы время крикнуть: «Вот он, человек из народа!», но и тут не так всё просто. Достаточно лишь понять, что и для чего делается. Василий Уткин, как многие из вас понимают, человек вовсе не бедный, а его предложения по распечатке Фонда национального благосостояния – это манипулирование аудиторией. Положа руку на сердце, а в этом тоже нет сомнений, запустить руку туда захочет каждый: кто влетел на этом кризисе, кто остался при прежних доходах, кто упал. Какой нормальный человек в современном обществе откажется от лишних денег? И что это за выражение такое – лишние деньги? Критика вполне местами даже конструктивна, проблема есть, и на неё закрывать глаза не имеет смысла, но в чём интерес всего этого для Уткина? Борьба за людей, попытка самому пойти в политику и с интересной программой? Нет, Василий преследует всего лишь две цели: первая – получить удовольствие от споров (а спор – это почти что валюта), вторая – это, конечно, деньги.

В свободном плавании видеоблогеры живут за счёт своих аудиторий: чтобы выживать – нужно снимать и писать тот контент, который станет катализатором доходов. Больше подписчиков, больше рекламы, больше донатов. Доходы Уткина составляют не 10 тысяч рублей, и даже не 50 тысяч. Суммы так куда больше, если просто посмотреть по статистике его канала, а вот сторонние проекты терпят крах – та же самая школа, которую Уткин на своём последнем стриме пообещал фактически закрыть, но вместо того, чтобы спасать это всё за счёт, скажем так, сторонних доходов, приходится предъявлять властям. И в этом нет криминала либо негатива в адрес мэтра рунета, тут рождается совершенно иной вопрос – идеализации. Нужно мириться с тем, что обилие комментариев, интереса и цитирований цитат Уткина и Соловьёва в СМИ – это адресная помощь лишь Уткину и Соловьёву, имеющих свои проекты, свои рейтинги, свои аудитории. Мы сейчас с вами голосуем за скандалы, в надежде, что они будут и дальше в формате сериала, что любят смотреть по телевизору – кто и как кого оскорбит, опустит и унизит. Но ни один из ораторов не предлагает свои конструктивные идеи по тому, что делать дальше, потому что проработать свою точку зрения – это далеко не то же самое, что написать «респект, я тоже так думаю», здесь необходимо вникнуть в суть проблемы и разобрать ситуацию.

Футбольные и спортивные издания, цитируя все эти комментарии, лишь набирают себе столь нужные и важные переходы, потому что нагнетание выгодно. Как футбольным лигам выгодно говорить о новых и новых датах, когда будет футбол. Пока одни заявляют – мы снимемся с чемпионата («Брешия»), мы против рисков, мы объявляем сезон закрытым (Бельгия), другие (УЕФА) открыто угрожают, что не будет тогда еврокубков, а последуют санкции и санкции. Это примерно то же самое, что происходит между Уткиным и Соловьёвым, только на просторах Европы. Для тех, кто держит бизнес, коронавирус – простуда, они и не прочь сказать: «Всё это ерунда, играем в футбол», но вынуждены молчать, боясь общественного мнения. Но надо же что-то говорить акционерам, спонсорам и другим влиятельным людям – мы начнём чемпионат, вот-вот, совсем скоро. И всё это – огромная большая игра на всех уровнях: от УЕФА до простых журналистов, которые умеют держать нос по ветру и изыскивать выгоду. Но футбол (а написанное выше всё же для того, чтобы поговорить о спорте номер один) вернётся и отмоется от всего этого лишь тогда, когда произойдёт глобальная переоценка ценностей, и вопросы финансового плана отойдут на третий план, оставив на первом месте людей, занимающихся своим непосредственным делом. Хайп на проблемах – это хлеб, все остальные же должны выступать в виде или поддакивающей массы, или тех, кто категорически не согласен. Всё это очень полезно, только строчение комментариев низами кормит верхи, как это происходит с растениями. Причём верхи всегда видны, а работающая под землёй машина по обеспечению стебля соками всегда остаётся в тени.

Екатерина Нестерова