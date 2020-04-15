В ближайшие недели ожидается поставка в больницы украинских аппаратов ИВЛ – Офис президента

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15.04.2020, 14:20, Новости дня

В ближайшие недели ожидается поставка в украинские больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Об этом 15 апреля сообщает Офис президента.

В ходе ежедневного совещания по противодействию распространению коронавирусной инфекции президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили о выводах анестезиологов, согласно которым качество ИВЛ украинского производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Министерство здравоохранения готово начать онлайн-консультации, которые будут проводить семь профессиональных практиков – анестезиологов-реаниматологов.

Отмечается, что к онлайн-курсу могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

В Украине по состоянию на утро 15 апреля коронавирус подтвержден у 3764 человек, из них 143 уже вылечились, а 108 скончались. Пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается 17 апреля, сообщили в Минздраве.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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