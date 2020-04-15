Кабмин назначил нового временного главу “Укрзалізниці”

15.04.2020, 14:20, Новости дня

Кабинет Министров Украины уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления “Укрзализниці” и исключил его из состава членов правления. Такое решение Кабмин принял на заседании 15 апреля, сообщил в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

“Конкурс на должность председателя правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина”, – добавил Криклий.

С июня 2018 года по июнь 2019 года Юрик был членом наблюдательного совета “Укрзализниці”, а с июня 2019 года входил в состав правления компании.

Марчек был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления “Укрзалізниці” 5 февраля.