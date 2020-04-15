Платежи за тепло и свет снизились во время карантина

15.04.2020, 14:18, Новости дня

Во время карантина снизилась платежная дисциплина россиян при оплате ЖКХ-счетов. За первые 10 дней апреля платежи за электроэнергию в РФ сократились на 30-50%, сообщили компании, поставляющие электроэнергию.

Ранее многие россияне оплачивали счета через банки и платежные терминалы. Из-за карантина осталась возможность оплаты ЖКХ-счета только через интернет. Поэтому количество оплаченных счетов в начале апреля резко снизилось.

Сокращается потребление энергии и на предприятиях. По оценке Минэнерго, платежи за электроэнергию по итогам года могут снизиться на 20%, а потребление в целом по стране – на 10%, заявил "Российская газета". Здесь несколько причин – это и падение доходов населения, экономия, сокращение потребление электроэнергии, и неготовность оплачивать счета через интернет.

Минэнерго контролирует ситуацию. Ранее правительство ввело запрет на начисление пени, повышение тарифов и отключение населения за неуплату. Если ситуация ухудшится, то энергетикам потребуется льготное финансирование для подготовки к зиме. Это возможно при плохом сценарии – снижение необходимой валовой выручки энергокомпаний (НВВ) с учетом снижения цены — до 10%, а уровня оплаты потребителей — до 15%.