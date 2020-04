Коронавирусу назло. Теннисист предложил серию турниров в Австралии

15.04.2020, 14:18, Новости дня

Пандемия коронавируса особенно больно ударила по тем видам спорта, где участники состязаний лишились призовых денег в качестве основного заработка – теннис, гольф и другие. Австралийский теннисист Джон Миллман предложил организовать в своей стране новый теннисный тур, где участники могли бы зарабатывать.

Миллман надеется на то, что Зеленый континент может ранее других стран оправиться от пандемии и, если профессиональные турниры ATP и WTA еще не возобновятся, он предлагает устроить в Австралии коммерческий командный чемпионат штатов.

"Вместо проведения заурядных турниров у нас есть возможность возродить интерес к отечественному большому теннису, — написал Миллман в своем аккаунте соцсети Twitter. – Я предлагаю командные соревнования между штатами".

What happens if the Australia recovers before the ATP/WTA Tours are set to resume. Here’s an idea. Thoughts? pic.twitter.com/rrkJtJERsW

— John Millman (@johnhmillman) April 14, 2020

По мысли игрока, команды, участвующие в состязаниях, будут смешанными и в них войдут теннисисты всех возрастов – от ветеранов до юниоров. Говоря об интересе к соревнованиям, Миллман особо напирает на то, что участие игроков-легенд может поднять национальный дух турнира.

Как предполагает теннисист, у всех игроков при этом будут обязательные контракты, которые гарантируют им получение определенных денег. В этом случае организаторы финансово помогут профессионалам вернуться в тур. "А зритель получит новый формат командного тенниса, посмотрит на борьбу прошлого, настоящего и будущего", — заключает Миллман.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее о возможном учреждении внутренних теннисных соревнований для профессионалов заявляли спортивные власти Испании и Франции. Они также рассчитывают, пока не возродятся в полно мере турниры АТР и WTA, проводить менее масштабные соревнования в своих странах для поддержки игроков.