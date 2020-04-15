В Татарстане учебный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

15.04.2020, 14:18, Новости дня

Во время учебного полета в аэропорту Бугульма легкий самолет "Сессна-172" выкатился за пределы взлетной полосы. Машина остановилась в 10 метрах от ее края, сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу Приволжской транспортной прокуратуры.

Самолетом управлял курсант петербургского Государственного университета гражданской авиации. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Однако у воздушного судна повреждена передняя стойка шасси.

Разлива топлива не произошло. Сумму ущерба, причиненного собственнику крылатой машины, ешще предстоит определить. На место ЧП отправились следователи Казанского ЛУ МВД РФ и транспортный прокурор, рассказали представители ведомства.

Специалисты проведут прокурорскую проверку соблюдения правил использования воздушного пространства и безопасности полетов. Ее ход взят под особый контроль.

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ГТРК "Татарстан"