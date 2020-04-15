 

Власти КНР обязали заболевших коронавирусом иностранцев оплачивать лечение

15.04.2020, 14:16, Новости дня

Иностранные граждане, у которых в Китае диагностирован коронавирус, должны сами оплачивать свое лечение, если у них нет государственной страховки, говорится в совместном заявлении четырех профильных министерств Китая.

«Иностранные граждане с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция и с подозрением на инфекцию, которые не являются участниками программы государственного базового страхования, должны сами оплачивать лечение», – цитирует РИА «Новости» заявление государственного комитета по вопросам здравоохранения, МИД, министерства финансов и государственного управления по вопросам медицинского страхования.

Гражданам других стран в Китае должны будут повести необходимое лечение, а затем выставить за него счет. Если у иностранцев имеется  коммерческая страховка, то лечение оплачивается в соответствии с условиями договора страховой компанией.

Если у человека  есть государственное базовое страхование КНР, то оплата производится в соответствии с правилами страховки, остальные расходы пациент оплачивает самостоятельно.

Иностранцы также должны из своих средств оплачивать проживание в гостинице во время прохождения централизованного карантина.

Если во время прохождения карантина будут медицинские расходы, в случае отсутствия государственной страховки, иностранец также должен платить за них сам.

Ранее китайские инфекционисты предсказали вторую волну коронавируса в КНР.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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