 

Мнение: КП: Коронавирус – идеальное оружие в схватке мировых элит

15.04.2020, 14:10, Разное

“Комсомолка” недели две назад взяла у меня интервью, оно вышло сегодня. Видимо, будет в двух частях. Часть ответов, понятно, слегка “пригладили”. У меня здесь открывается только региональная ссылка, не московская.

https://www.kuban.kp.ru/daily/27117/4198253/

Самое интересно, что только что пришло сообщение о том, что Трамп прекратил финансирование ВОЗ, обвинив ее в распространении дезинформации о китайском вирусе. Трамп верен себе – он громит глобалистские структуры, а ВОЗ, которая сидит на плотном финансировании разнообразных фондов вроде фонда Билла и Мелинды Гейтс, является одним из проводников интересов глобальной финансовой олигархии.

Источник: Эль Мюрид



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