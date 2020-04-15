“Влюблен жестко”: Юморист Александр Гудков собирается жениться

15.04.2020, 14:09, Разное

Российский шоумен Александр Гудков собирается жениться и сыграть свадьбу, как предполагается, в Юрмале. Артист признался, предложение руки и сердце сделал будущей супруге, в которую “влюблен жестко”, еще полгода назад.

Александр Гудков скрывал свою личную жизнь и до настоящего времени ему удалось держать в секрете, встречается он с кем-то или нет. В беседе с ведущей Ксений Собчак, отечественный шоумен признался, теперь его сердце занято, а он сам готов сделать все, чтобы его избраннице было хорошо. О конкретных подробностях Александр Гудков умолчал, но предварительно приобрел обручальные кольца от элитной компании Tiffany Пышное торжество молодожены не планируют, потому как артисту крайне важно оградить невесту от внимания публики. В связи с этим фактором, свадьба может пойти в узком кругу родных и близких на берегу Рижского залива в Юрмале. Фанаты надеются, что их кумир создаст полноценную семью, к тому же он неоднократно признавался в любви к детям. У 37-летнего комика – девять крестников, а собственных отпрысков пока нет, поэтому он хочет исправить ситуацию.

Гудков также не решился во время общения с Ксений Собчак назвать имя и фамилию своей невесты. При этом в прошедшем году СМИ узнали, что артист будто бы встречается со стилистом Марией Чекалиной. В окружении знаменитости отметили, они познакомились в период съемочного процесса, первоначально общались на общие темы, но потом это переросло в что-то большее. Из-за плотных трудовых графиков у шоумена и его возлюбленной очень мало свободного времени, но если получается, они пытаются чаще видеться, вместе посещать культурные учреждения, рестораны и путешествовать, не забывая про друзей и устраивая вечеринки с ними.