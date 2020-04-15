 

В Минздраве рассказали об учете вирус-положительных

15.04.2020, 14:08, Новости дня

Около 6 тыс. сотрудников российских медучреждений вносят данные о пациентах c коронавирусом и пневмонией в единую информационную систему учета больных COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Таким образом, специалисты могут буквально в режиме реального времени контролировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 и внебольничными пневмониями на территории всей страны. Кроме того, база помогает принимать своевременные и обоснованные меры, моделировать ситуации, строить прогнозы по развитию эпидпроцесса, передает РИА «Новости».

В РФ за сутки зарегистрировано 3 тыс. 388 новых случаев заражения коронавирусом (2 тыс. 774 за предыдущие сутки). Наибольшее число новых вирус-положительных пациентов зарегистрировано в Москве – 1 тыс. 774 человека, в Подмосковье – 272, в Мурманской области – 137. Всего в стране зарегистрировано 24 тыс. 490 заболевших в 84 регионах

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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